Главным антирейдером в стране будет Турчинов

Кабинет министров Украины своим постановлением (№ 687 от 30 июля) внес ряд изменений в Положение о Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, в частности в те пункты, которые регламентируют состав Комиссии и ее руководства. Этим же постановлением утвержден новый состав Комиссии.

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В частности, правительство ликвидировало должность сопредседателя Комиссии и вместо этого ввело еще одну, вторую, должность заместителя председателя. В соответствии с новой редакцией 1-3 абзацев пункта 7, который регламентирует состав Комиссии и ее руководящих органов, Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, двух его заместителей, секретаря и других членов Комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один из его заместителей.

В новой редакции положения отсутствует четкая регламентация, кто именно должен назначаться на должности председателя Межведомственной комиссии и его заместителей. Одним из заместителей новым постановлением назначен министр экономики, вторым - министр внутренних дел, секретарем Комиссии – член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) (УНИАН: в частности, в предыдущей редакции Положения было четко указано, что на должность председателя Комиссии должен назначаться первый вице-премьер-министр (вице-премьер-министр по экономическим вопросам). На должность сопредседателя - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией по его согласию; заместителем председателя Комиссии - председатель ГКЦБФР).

Также из Положения исключен п.13, который регламентировал, что “Решения Комиссии имеют рекомендательный характер”.

Постановлением также утвержден новый состав Комиссии. Председателем Комиссии назначен первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, заместителем председателя – министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, заместителем председателя – министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, секретарем - член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Николай БУРМАКА. В состав Комиссии также входят еще 16 представителей министерств, правоохранительных органов и ведомств, в частности председатель Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК, председатель Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Государственной таможенной службы Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, председатель Госфинмониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ.

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по борьбе с рейдерством была создана в феврале 2007 года. Положение о ней и ее состав был утвержден постановлением №257 от 21 февраля в 2007 года. Во время работы Кабинета министров Виктора ЯНУКОВИЧА ее возглавлял первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.