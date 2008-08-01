В Крыму милиция разогнала фестиваль «Небесное притяжение»

В районе поселка Морское (Судак, Крым) сотрудники гослесхоза и правоохранительных органов разогнали участников фестиваля электронной музыки «Небесное притяжение», который проводится на территории полуострова вот уже четвертый раз.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН член оргкомитета фестиваля Александр МЕНЖЕРЕС, инцидент произошел накануне.

По его словам, разрешение на проведение фестиваля было получено от поселковых властей. Фестиваль открылся 30 июля, однако 31 июля появилась группа работников милиции, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, лесхоза, которая разогнала участников, организаторов фестиваля, волонтеров – всего около тысячи человек. «Не предъявляя никаких санкций, документов, решений суда, они начали ломать наш дизайн, наши все постройки, всю инфраструктуру, которую мы создали, начали кричать в мегафоны, чтобы все немедленно покинули территорию, либо все имущество будет конфисковано», - заявил А.МЕНЖЕРЕС.

Он сообщил, что организаторами фестиваля был составлен акт о нанесении материального ущерба, заявление на имя прокурора, собраны свидетельские показания. «Сейчас этими вопросами будет заниматься наш юрист», - сказал член оргкомитета.

Оргкомитет фестиваля, решив не рисковать отдыхом людей, которые приехали из Украины и других стран, изменил место проведения фестиваля. «Мы нашли альтернативное место в Судаке, и приняли решение переехать туда», - сказал член оргкомитета. Фестиваль закончится 4 августа.

Пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству АРК Максим ГОЛОВАНЬ сообщил УНИАН, что лесничие и правоохранители действительно разогнали фестиваль. «Это земли государственного лесного фонда. Согласование с лесхозом на проведение фестиваля на его землях не было. Было только разрешение поселкового головы, хотя это не в его компетенции – поскольку это земли лесхоза», - сказал М.ГОЛОВАНЬ. Он отметил, что сейчас пожароопасный период, и «можно себе представить, что может создать такое количество участников фестиваля». «Их предупредили, они не вняли, поэтому, естественно, пришлось применить меры административного воздействия – подключить милицию, МЧС и убрать этот табор», - сказал пресс-секретарь Рескомлеса.

Вместе с тем А.МЕНЖЕРЕС утверждает, что «никто документально не подтвердил, что эта земля является собственностью лесхоза». «Тут либо правовая коллизия, либо кто-то что-то скрывает, но по заявлениям поселкового головы - это территория села Морское, и лесхоз не имеет права предъявлять претензии», - сказал член оргкомитета «Небесного притяжения». При этом он добавил, что даже если версия о принадлежности земли лесхозу и правдивая, то «правоохранительные органы не имеют право совершать такие погромы». «Если на то нет ни решения суда, ни санкции прокурора», - сказал он, добавив, что расценивает произошедшее как беспредел.