До июня патрульная полиция заработает еще в 5 городах Украины
01:30, 15 мая 2016Общество
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал начало работы патрульной полиции до июня в 5 городах: Кривом Роге, Лисичанске, Рубежном, Мариуполе и Северодонецке.
До июня патрульная полиция заработает еще в 5 городах Украины / УНИАН
Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.
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По его данным, патрульная полиция уже работает в 27 городах Украины, включая Краматорск и Славянск, где сегодня патрульные приняли присягу на верность украинскому народу.
"Ведем реформу шаг за шагом", - добавил министр.
Как стало известно в субботу, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков перевел скандального Илью Киву с Национальной полиции на работу в МВД.
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