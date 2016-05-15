До июня патрульная полиция заработает еще в 5 городах Украины

Об этом Арсен Аваков написал в Twitter.

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По его данным, патрульная полиция уже работает в 27 городах Украины, включая Краматорск и Славянск, где сегодня патрульные приняли присягу на верность украинскому народу.

"Ведем реформу шаг за шагом", - добавил министр.

Как стало известно в субботу, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков перевел скандального Илью Киву с Национальной полиции на работу в МВД.