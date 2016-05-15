Самые яркие моменты финала Евровидения-2016 в фото

В этом году Украину на конкурсе представила певица Джамала с песней 1944 о депортации крымско-татарского народа в середине прошлого века. Для певицы из Крыма эта песня очень личная, так как историю она узнала от своей прабабушки, пострадавшей во время тех страшных событий.

Джамала говорит, что через свою песню она в первую очередь хочет привлечь внимание мира к этой проблеме.

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Отметим, что украинская певица в рамках Евровидения уже успела получить награду за лучшую строчку в песне и премию за лучшее выступление по мнению комментаторов.

Всего в финале выступают представители 26 стран – по 10 победителей полуфиналов, 5 представителей стран-учредителей конкурса и представитель страны-хозяйки конкурса-2016.

В качестве почетного гостя Евровидения выступил знаменитый американский певец Джастин Тимберлейк.