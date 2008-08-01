Клюев рассказал, что Тимошенко должна сделать «буквально сегодня»

Кабинет министров должен в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы государства для ликвидации последствий стихии в западных областях Украины, - заявил в интервью журналистам в Киеве народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

По словам депутата, «сегодня очевидно, что сил МЧС и местных администраций недостаточно для оперативного решения проблем людей и минимизации последствий наводнения».

Отвечая на вопрос, о том, что бы он посоветовал правительству, основываясь на своем опыте, экс-вице-премьер, неоднократно возглавлявший правительственные комиссии по борьбе с последствиями стихийных бедствий и техногенных аварий, высказал несколько предложений.

По его мнению, правительство должно переформатировать государственную комиссию для координации действий всех государственных органов и служб, а также органов самоуправления. Комиссию должен возглавить вице-премьер. В этот штаб должны войти министры по чрезвычайным ситуациям, транспорта, обороны, внутренних дел, охраны здоровья, энергетики.

Клюев считает необходимым для устранения последствий стихии активно использовать армию. По его словам, Кабинет Министров должен срочно подготовить и принять постановление о проведении военных учений в зоне стихийного бедствия. Это даст возможность на абсолютно законных основаниях использовать огромный потенциал украинской армии. Он считает необходимым незамедлительно перебросить в пострадавшие области подразделения инженерных войск с техникой, войска связи, тыловые подразделения со всей страны. Они, уверен Клюев, в кратчайшие сроки смогут решить многие проблемы – укрепить дамбы, восстановить мосты, навести временные понтонные переправы и т.д. Кроме того, их задача - развернуть достаточное количество полевых кухонь, чтобы люди из пострадавших районов, а также ликвидаторы последствий стихии не ощущали проблем с питанием или питьевой водой. Войска связи должны обеспечить надежную оперативную связь между центральным правительственным штабом и всеми чиновниками на местах.

По мнению Клюева, правительство должно незамедлительно поручить министру транспорта привлечь железнодорожные войска с тем, чтобы значительно ускорить восстановление путей сообщения.

Экс-вице-премьер также советует правительству приостановить отпуска всех чиновников, независимо от ранга, до окончания работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Прямая обязанность исполнительной власти и местного самоуправления, отмечает Клюев, оперативно решать проблемы людей, защищать их от стихии. Он подчеркивает, что у правительства на все это средства есть, поскольку парламент своим голосованием обеспечил достаточное количество ресурсов на первоочередные меры. Кроме того, напоминает Клюев, в бюджете Министерства обороны есть средства на проведение учений.

«Все это нужно сделать срочно, буквально сегодня», - подытожил народный депутат.