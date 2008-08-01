В Украину едет гуманитарная помощь от Медведева

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации сегодня в рамках гуманитарной помощи направило в пострадавшие от наводнения районы Украины и Молдовы своих спасателей и технику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства России в Украине.

В сообщении отмечается, что гуманитарная помощь направлена в соответствии с поручением Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

В частности, в пострадавшие районы направлены два автотранспортных отряда Российского Национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования МЧС, которые совершают марш по маршруту Москва-Белгород-Харьков-Умань и далее в Ивано-Франковск и Кишинев.

В составе экстренных грузов, перечень которых согласован с чрезвычайными службами Украины и Республики Молдова, – электрогенераторы, насосы, дезинфицирующие препараты, бензопилы, палатки и другие жизненно необходимые материальные средства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 30 июля заявила, что Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры со всеми странами, предложившими Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнения в западных регионах Украины.

«Безусловно, Украине помощь необходима. Нам нужны специальные конструкции, которые обеспечивают временные мостовые, пешеходные и автомобильные переходы, Украине нужно очень большое количество помповых устройств для откачки воды из домов и которые позволяют экологически очистить территорию от лишней воды. Если страны готовы нам предоставить такую помощь, то мы с большим удовольствием ее примем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.