Тимошенко планирует «в считанные дни вернуть нормальную цену на зерно»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что в результате увеличения финансирования Аграрного фонда уже в ближайшие дни будет возможность повысить закупочные цены на зерно в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам на брифинге в ходе выставки „Всеукраинский день поля-2008“, которая проходит в селе Майское Днепропетровской области.

«1231 грн. (за тонну) третьего класса установлена минимальная цена, и в зависимости от этого мы будем делать шкалу для других классов (зерна - УНИАН). Я думаю, что мы сможем в считанные дни вернуть нормальную цену на зерно и демонополизировать рынок», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что на сегодняшний день производители зерна страдают из-за того, что зернотрейдеры существенно занижают закупочные цены на зерно.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год. В соответствии с законом, расходная часть бюджета будет увеличена на 5,802 млрд. грн. Кроме того, бюджет Аграрного фонда будет увеличен на 1 млрд. грн. и еще 400 млн. грн. планируется выделить на компенсацию процентных ставок по кредитам для сельскохозяйственных предприятий.

Утвержденная Министерством аграрной политики цена закупки пшеницы третьего и четвертого классов - 1251,43 грн. и 1134,61 грн. за тонну соответственно, при этом зернотрейдеры предлагают цены намного ниже.