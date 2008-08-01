У Черновецкого взялись защищать прибыль от парковки

С 1 сентября КП «Киевтранспарксервис» вводит в обращение талоны на парковку нового образца на 1 час и на 1 день.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Талоны нового образца имеют несколько уровней защиты и изготовлены с учетом дополнительных требований. Их можно будет приобрести с 25 августа», - сообщил Д.БАСС.

По его словам, новые талоны вводятся с целью защиты прибылей города от парковки, которые значительно возросли в результате внедрения городской властью новой системы парковки в Киеве. После внедрения безналичной системы оплаты за стоянку автомобиля, доход от одного парковочного места увеличился в 10 раз. Кроме того, активно действует система «Мобильная парковка», которая с мая месяца этого года распространена на все три территориальные зоны парковки.

Столичные власти постоянно совершенствуют систему парковки в городе. Как сообщил Д.БАСС, до конца этого года запланировано обустроить сотней паркоматов коммунальные парковочные площадки, которые размещены в центральной части города. А также обустроить площадки камерами видеонаблюдения в рамках системы АСУТ. Этопозволит постоянно мониторить количество машин, которые заезжают на площадки, и исключить коррупционную деятельность.

Кроме того, городские власти договорились о получении гранта от ЕБРР в размере около 120 тыс. евро для разработки стратегии парковки в Киеве.