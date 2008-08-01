Украинскую сборную на Олимпиаде поддержат Козловский и Павлик

Семь звезд украинской эстрады согласились поддержать национальную олимпийскую сборную Украины во время Игр XXIX Олимпиады в Пекине.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня объявил имена этих артистов - это Виктор ПАВЛИК, Наталия ВАЛЕВСКАЯ, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Борис БАРСКИЙ, Снежана ЕГОРОВА, Антон МУХАРСКИЙ и КАМАЛИЯ.

Министр отметил, что любимые исполнители будут вдохновлять спортсменов на высшие результаты, будут их талисманами. "Я уверен, что тандем наших лучших певцов даст заряд позитива для всей украинской команды. Тем более, что список любимых звезд составляли сами спортсмены", - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр сообщил, что представители "культурного десанта" приедут в Пекин в две смены – с 6 по 16 августа и с 16 по 26 августа, и остановятся в гостинице. Звезды намерены посетить все соревнования, в которых будут принимать участие украинские атлеты.