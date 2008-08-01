В Ягодине очередь на въезд в Украину - 300 фур

Государственная пограничная служба Украины заверяет, что прилагает все усилия для уменьшения очередей в пунктах пропуска, и приносит извинения гражданам за неудобства.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в последнее время в Украине наблюдается значительный рост потока лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Так, в июне этого года количество лиц, которые пересекли государственную границу на протяжении одних суток, впервые за всю историю превысило 300 тысяч.

Сейчас ежедневно пропускается около 300-340 тысяч чел. и 60 тысяч транспортных средств.

Хотя пропускная способность большинства пунктов пропуска не отвечает реальной нагрузке на них, благодаря совместным усилиям персонала Государственной пограничной и Таможенной служб Украины удалось значительно сократить очереди на украинско-польском участке границы, где традиционно фиксируется наибольшее скопление транспортных средств.

На данный момент в пункте пропуска „Ягодин” Луцкого пограничного отряда очередь на въезд в Украину с учетом очереди перед польским пунктом пропуска „Дорогуск” составляет 300 грузовых автомобилей. За сутки же было пропущено 423 грузовика при проектной суточной возможности - 250 грузовых автомобилей.

Во Львовской области в пункте пропуска „Рава-Русская” за сутки оформлено почти 100. Такое же количество грузовых автомобилей в данный момент находится в очереди.

Еще 60 грузовых автомобилей ожидают в пункте пропуска „Краковец”. При пропускной способности в 200 грузовых транспортных средств здесь было пропущено 337.

Госпогранслужба приносит извинения за неудобства, с которыми граждане могут столкнуться в пунктах пропуска через границу. Сейчас для совершенствования процедуры контроля привлечены резервы, введены дополнительные группы контролеров. Пограничники делают все возможное для того, чтобы людям не приходилось долгое время ждать в очередях.