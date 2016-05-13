В Харькове "декоммунизируют" 5 станций метро, четыре района и гидропарк

Так, станцию метро «Маршала Жукова» переименуют во «Дворец Спорта», «Метростроителей им. Ващенко» - в просто «Метростроителей», «Площадь Восстания» - в «Защитников Украины», «Пролетарская» станет «Зеленым Гаем», а «Советской Армии» - «Армейской». Октябрьский район теперь будет Новобаварским, Коминтерновский – Слободским, Фрунзенский – Немышлянским, Червонозаводской – Основянским. Октябрьский гидропарк станет Удянским, пишет Главное.

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Также появятся улицы Европейская, Волонтерская, Героев Чернобыля, площади Защитников Украины и Национальной Гвардии. Проспект Правды станет проспектом Независимости, а Маршала Жукова – проспектом Петра Григоренко. Всего новые названия получат 60 объектов улично-дорожной сети.