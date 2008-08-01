Украинские браки крепнут

На протяжении последних пяти лет в Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества расторжения браков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По статистике Департамента по делам гражданского состояния граждан Минюста, за первое полугодие текущего года в Украине было заключено 112,5 тыс. браков, что на 39,3% превышает количество разводов. При этом расторгли брак 80,7 тыс. супружеских пар, что почти на 6% разводов меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

Как отмечают в Минюсте, показатели первого полугодия текущего года подтверждают многолетнюю тенденцию по постепенному уменьшению количества украинцев, которые выражают желание расторгнуть брак. При этом количество зарегистрированных браков традиционно превышает количество разводов на 15-20% - эта тенденция также является постоянной и фиксируется из года в год.

В Минюсте также отметили, что по статистике органов регистрации актов гражданского состояния граждан, наиболее прочные семьи в Украине проживают в Закарпатье, где количество браков более чем вдвое превышает количество разводов. В первом полугодии текущего года здесь зарегистрировали брак 3942 пары, в то время как развелись лишь 1516 пар.

Больше всего свадеб за полгода отпраздновали в Донецкой (10448), Днепропетровской (8033), Львовской (6647), Харьковской (6541), Одесской (6329) областях, в г. Киеве (6265), а также в Луганской (5289), Киевской (4799) областях и в Автономной Республике Крым (4613).

Самое большее количество разводов было зарегистрировано практически в тех же регионах. Но, как отмечают в Министерстве юстиции, такие показатели в основном связаны с количеством населения, проживающим в данных регионах.

При этом, как оценивают в Минюсте, наилучшее соотношение количества зарегистрированных браков к количеству разводов традиционно фиксируется в Западной Украине.