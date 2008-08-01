Облгазы угрожают массовыми акциями протеста

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на своем заседании 31 июля так и не приняла решение по повышению тарифов на транспортировку природного газа по распределительным сетям. Об этом пишет сегодня издание «КоммерсантЪ-Украина».

Как пишет газета, таким образом, комиссия фактически проигнорировала рекомендации Кабинета министров и Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО). В ответ представители предприятий по газоснабжению и газификации (обл- и горгазы) обещают массовые акции протеста по всей стране уже на следующей неделе и обращения в суд.

Издание напоминает, что СНБО рекомендовал НКРЭ повысить стоимость транспортировки природного газа еще 1 февраля. 6 июня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила комиссии рассмотреть вопрос до 31 июля. Сам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО заявлял, что уложится в установленные сроки. Сейчас в комиссии говорят, что вопрос повышения тарифов заблокирован из-за позиции Минэкономики и Минфина, которые считают, что таким образом будут ускорены темпы инфляции.

Генеральный директор ООО «ГАЗЭКС-Украина» Виталий ДЕМЬЯНЮК считает, что тариф на транспортировку сейчас на 50-60% ниже себестоимости. А председатель Всеукраинской ассоциации областных газораспределительных компаний Василий МАРЧУК заявил, что такая позиция НКРЭ приведет к уничтожению сетей. По мнению В.МАРЧУКА, страна стоит на пороге масштабных техногенных катастроф.

«Источников для поддержания газораспределительных сетей в надлежащем состоянии на сегодня практически нет. Более того – нет средств для выплаты заработной платы работникам. В индустриальных городах происходит отток квалифицированных кадров из газораспределительных сетей в другие отрасли. Это тоже серьезно влияет на безопасность», - цитирует издание В.ДЕМЬЯНЮКА.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рекомендовал НКРЭ пересмотреть тарифы областных газоснабжающих компаний на услуги по распределению и транспортировке и розничные цены на газ для населения с 1 июля.

Напомним, что в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей. По данным Минтопэнерго, средний тариф предприятий на доставку газа потребителям составляет 50,56 грн. – 4,5% от стоимости топлива для промышленности или бюджетной сферы (1470 грн.). Даже при росте транспортных тарифов на 50% - максимум, которого требуют газотранспортники – его стоимость для потребителей вырастет не более чем на 25 грн.