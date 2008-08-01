У Винского объявили конкурс на должность гендиректора «Борисполя»

Министерство транспорта и связи Украины официально объявило о конкурсе на замещение должности генерального директора международного аэропорта «Борисполь». Об этом говорится в сообщении министерства, обнародованном в газете «Урядовый курьер» (от 1 августа).

Среди требований к претенденту: гражданство Украины, полное высшее образование соответствующего направления по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, опыт успешной работы на должностях руководителей нижнего уровня в авиационной сфере не менее 5 лет.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе и другие необходимые документы можно в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ 7 июля т.г. освободил А.ШИШКОВА от должности гендиректора аэропорта «Борисполь» (приказ № 823). В соответствии с приказом, исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Борисполь», начиная с 8 июля 2008 года, назначен начальник производственно-диспетчерской службы «Борисполя» Сергей МУРАШКИН. В то же время с 21 июля т.г. министр своим приказом назначил и.о. генерального директора аэропорта «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА - управляющего директора ЗАО "Ист-Лайн Хэндлинг", которое является генеральным агентом аэропорта "Домодедово" (Москва) и единственным оператором компаний, входящих в группу "Ист Лайн" и образующих аэропортовый комплекс "Домодедово".

А.ШИШКОВ, согласно контракту от 8 апреля 2005 г. № 2-2005, был назначен на должность гендиректора до 9 апреля 2010 года. Вместе с тем Госавиаслужба своим приказом от 17 мая 2006 года освободила А.ШИШКОВА от обязанностей генерального директора "Борисполя". А.ШИШКОВ затем обжаловал это решение в суде. Приказом Минтранссвязи от 12 марта 2008 года № 280 А.ШИШКОВ был восстановлен в должности гендиректора во исполнение постановления Дарницкого районного суда г. Киева о его восстановлении в должности.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» (ГМА «Борисполь»), расположенный в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине.