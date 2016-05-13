Украинец совершил вооруженное нападение на польского пограничника - СМИ

Как сообщает Польское радио, 29-летний мужчина, которому отказали во въезде в Польшу, приставил раскладной нож к горлу польского пограничника.

Инцидент случился в польско-украинском пункте пропуска «Краковец-Корчова». Украинцу отказали во въезде на территорию Польши, на что мужчина отреагировал сначала оскорблением работника Пограничной службы. После этого он бросился на него и приставил к его горлу нож.

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«В отношении злоумышленника были применены меры прямого физического принуждения. Во время инцидента ни один человек не получил ранения. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в организме гражданина Украины составил два промилле», - сообщает Бещадский отдел Пограничной службы.

Задержанный сознался в содеянном преступлении и раскаялся. В настоящее время делом занимается районная прокуратура города Ярослав.