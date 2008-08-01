Беркут, Сокол и Грифон присматривают за Ивано-Франковщиной

В Ивано-Франковской области правоохранительные органы не зарегистрировали ни одного факта кражи из покинутых местными жителями домов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью Управления МВД в Ивано-Франковской области.

По словам начальника управления общественной безопасности областной УМВД подполковника милиции Владимира ЛЕМЧАКА, чтобы и в дальнейшем держать ситуацию под контролем, в населенных пунктах четырех наиболее пострадавших районов области - Верховинском, Косовском, Тлумацком и Тисменицком - службу по охране общественного порядка круглосуточно несут работники милицейских спецподразделений “Беркут”, “Сокол”, “Грифон”, а также военнослужащие батальона внутренних войск (в целом 40 сотрудников правоохранительных органов – УНИАН).

В ночное время они патрулируют населенные пункты, в отдельных селах – на лодках.

Как сообщалось, из-за наводнения на Прикарпатье в безопасные места было отселено 9 тыс. 377 чел.