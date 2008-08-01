Украинцы смогут наблюдать солнечное затмение 8 минут

Сегодня, 1 августа, украинцы могут увидеть солнечное затмение.

Над территорией Украины Луна закроет Солнце только на 45% и наблюдать это зрелище можно будет с 13.07 до 13.15, сообщает «Лига».

В целом солнечное затмение произойдет через 13 часовых поясов. Начнется оно на севере Канады и закончится на территории Китая. Полное солнечное затмение будет наблюдаться в России возле города Надым Тюменской области. Здесь Солнце будет полностью закрыто на протяжении 2 минут 26 секунд.