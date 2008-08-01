Журнал «Новинар» прекращает свое существование

Украиноязычный новостийный еженедельник «Новинар», издаваемый холдингом KP Media, прекращает свое существование. Эту информацию «Телекритике» подтвердила главный редактор издания Ольга Крыжанивская.

По информации источников, последний номер «Новинаря» выйдет сегодня, 1 августа. Что будет с командой журнала, пока неизвестно. Как стало известно «ТК», сайт «Новинаря» будет продолжать работать.

Первый номер «Новинаря» вышел 20 августа 2007 года. Тираж издания составлял 15 тыс. экземпляров. Во время запуска журнала холдинг заявлял, что таким способом он реализует стратегию, направленную на удовлетворение потребностей украиноязычного читателя.