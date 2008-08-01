Тимошенко: аграрии смогут продавать зерно по реальным ценам

Увеличение бюджета Аграрного фонда на 1 млрд. грн. позволит преодолеть тенденцию снижения закупочных цен на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге в Верховной Раде.

«По настоянию правительства Верховная Рада проголосовала за все изменения, за которые не проголосовала до каникул, о существенном увеличении бюджета Аграрного фонда. Это даст возможность аграриям продать зерно не по бросовым ценам, по которым сейчас их вынуждают продавать зернотрейдеры, а по реальной цене Аграрного фонда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр рассчитывает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет принятый сегодня законопроект о внесении изменений в бюджет. «С момента подписания закона Президентом Украины, а я надеюсь, что Президент подпишет этот закон, аграрии смогут продавать зерно по реальным ценам», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год. В соответствии с законом, расходная часть бюджета будет увеличена на 5,802 млрд. грн. Кроме того, бюджет Аграрного фонда будет увеличен на 1 млрд. грн. и еще 400 млн. грн. планируется выделить на компенсацию процентных ставок по кредитам для сельскохозяйственных предприятий.