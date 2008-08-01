Каждый второй арбуз продается без гарантии качества

В Донецкой области более половины бахчевых культур продаются без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Как сообщила УНИАН заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА, санитарными службами в ходе рейдов было проверено 242 объекта, в том числе 33 рынка, 115 торговых точек, 75 субъектов предпринимательской деятельности и 19 прочих реализаторов.

"В 55% случаях реализация бахчевых культур осуществлялась без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Такая ситуация сложилась в городах Горловка, Дзержинск, Мариуполь, а также в Артемовском, Володарском, Красноармейском, Марьинском и других районах", - сказала Л.ГУСЕВА.

По ее словам, еще у 45% реализаторов проверки выявили удостоверения качества с неполным перечнем исследованных ингредиентов (только нитраты). "Такие факты установлены в городах Горловка, Краматорск, а также Великоновоселковском, Волновахском, Старобешевском, Ясиноватском и других районах", - добавила Л.ГУСЕВА.

Она подчеркнула, что с целью исправления ситуации специалистами санэпидслужбы направлено 42 предписания директорам рынков и торговых предприятий, вынесено 7 постановлений главных государственных санитарных врачей о запрещении реализации продукции до получения разрешительных документов, наложено 14 штрафов на реализаторов.

"Рейды по проверке условий реализации и качества бахчевых культур продолжаются, данный вопрос находится на контроле специалистов санэпидслужбы", - заключила Л.ГУСЕВА.