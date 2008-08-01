Депутаты хотят создать в Киеве муниципальный арт-центр

Комиссия по вопросам культуры и туризма Киевсовета приняла решение о создании нового муниципального арт-центра «Коло», который объединит в себе другие муниципальные заведения культуры.

Как сообщил УНИАН председатель комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ, такое решение было принято на заседании комиссии.

Планируется, что «Коло» объединит в частности "Творческую гостиную мастеров оперного и балетного искусства. Духовное наследие им. Ивана Козловского", киевский театр "Свободная сцена".

Разместить арт-центр хотят в помещении, которое занимало "Духовное наследие", на 2-м этаже дома по ул.Крещатик, 50-Б.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что была попытка приватизировать данное помещение, но благодаря запросу депутата на сессии Киевсовета теперь здесь будет находиться арт-центр «Коло».

«Раньше в этом помещении находилось «Духовное наследие», которое показывало спектакли приблизительно один раз в неделю. Именно такое нерегулярное использование зала и было предпосылкой для возможной его приватизации. Сейчас это помещение будут использовать несколько заведений культуры, и, надеюсь, в недалеком будущем спектакли на 2-м этаже дома на Крещатике, 50-Б, будут проходить не реже чем 5-6 раз в неделю», - сказал глава комиссии.

По мнению А.БРИГИНЦА, такое запланированное «уплотнение» принесет пользу всем объединившимся в арт-центе творческим коллективам.