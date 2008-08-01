Тимошенко о дамбах, вырубке лесов, коварном Секретариате и жесткой руке

Правительство намерено масштабно реализовывать противопаводковую программу и подготовить законопроект о сохранности лесов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в эфире «5-го канала».

Она подчеркнула, что противопаводковая программа будет финансироваться в объеме, необходимом для того, чтобы можно было построить прочные дамбы, рассчитанные на высокий уровень стихии.

«Рассчитывать мы будем на тот уровень стихии, который был сейчас, а не на те слабые (уровни), под которые строились дамбы. Мы поднимем и на Днестровской ГЭС дамбу, и дамбы по всей территории (страны) будут строиться очень мощные», - заявила премьер.

Комментируя по просьбе ведущей заявления о том, что на сегодняшний день противопаводковые программы практически не финансируются, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Это указание Секретариата Президента под такие ужасные события просто заниматься критиканством по отношению к правительству». При этом премьер отметила, что все деньги, заложенные в бюджете на реализацию противопаводковой программы, принятой в 2005 году, - использованы. «Дело в том, что 17 лет ничего не строили, и 17 лет практически разрушали МЧС и Минобороны, где была техника. Сегодня мы все это собираем практически с нуля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер отметила, что до сегодняшнего дня в Украине проходила «ужасная» вырубка и раздача лесов, и сейчас правительство вернуло государству большую часть леса и планирует разработать законопроект о сохранности лесов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в этой сфере порядок будет наводиться «очень жесткой рукой».