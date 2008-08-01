За полгода в Киеве усыновлено 86 детей

За I полугодие 2008 года в Киеве было усыновлено 86 детей, тогда как в 2007 г. за этот же период - 55 детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО.

Согласно его информации, в общей сложности в прошлом году в столице было усыновлено 160 детей, а в 2006 – 140.

В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что в Киеве национальное усыновление значительно преобладает над межгосударственным, и такие показатели ежегодно растут. Так, за I полугодие этого года 61 ребенок был усыновлен гражданами Украины, и только 25 – гражданами других стран (I полугодие 2007 г. – 42 и 13 соответственно).

Заместитель городского председателя также отметил, что столичные власти большое внимание уделяют защите прав, свобод и интересов детей, их усыновлению или установлению опеки и предотвращению детской беспризорности.

«Мы создали Службу по делам детей города Киева, работа которой направлена на развитие семейных форм устраивания таких деток. Ведь только в семье ребенок развивается гармоничным, уверенным в себе, что дает ему возможность в будущем полноценно адаптироваться в обществе», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

По его словам, основные задачи Службы по делам детей – информирование населения по вопросам усыновления детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, формирования культуры национального усыновления, обеспечения права каждого ребенка на воспитание и проживание в семье.