Украина теряет 100 млн. долларов в год

Каждый год простоя реализации проекта строительства пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) обходится Украине в 100 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

Он сказал, что НАЭК “Энергоатом» прогнозирует перенос срока введения ЦХОЯТ с 2010 на в 2012 год.

По его словам, это отставание обусловлено рядом причин, в том числе и определенным блокированием реализации проекта со стороны прежнего руководства компании.

Напомним, в октябре 2006 года НАЭК "Энергоатом" официально заявил о намерениях строительства хранилища для промежуточного централизованного хранения отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Предполагаемая вместимость хранилища - 17 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок ядерного топлива (ОТСС) реакторов типа ВВЭР в герметических контейнерах. Годовая производительность объекта составит до 1 тыс. ОТСС. Запланированный срок эксплуатации ЦХОЯТ составляет до 100 лет, в том числе в активный период (накопление и хранение контейнеров с ОТСС) - до 50 лет, и столько же пассивный период (хранение контейнеров с ОТСС).

Заказчиком строительства объекта выступит НАЭК "Энергоатом".

Отметим, на сегодняшний день отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС вывозится в Россию.

Справка УНИАН. Корпорация Нoltec international (США) в конце декабря 2004 года была признана победителем конкурса по созданию хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с привлечением в проект новейших технологий в сфере хранения ОЯТ. Условиями тендера предусматривалось строительство «под ключ» и ввод в эксплуатацию пускового комплекса хранилища ОЯТ, а также передача соответствующих технологий для последующей перестройки хранилища силами эксплуатирующей организации.

Контракт между компанией НАЭК «Энергоатом» и Holtec International предусматривает два этапа. Первая фаза предполагает подготовку ТЭО проекта, его оценку правительством, необходимое согласование в министерствах и ведомствах, обсуждение с общественностью, согласование с местными органами власти, проведение референдума о размещении и утверждение парламентом.

Второй этап включает лицензирование, строительство и введение в эксплуатацию хранилища.

Стоимость первой фазы - 250 тыс. долл. Стоимость контракта на создание ХОЯТ - 145 млн. долл.

В марте «Энергоатом» и концерн Holteс подписали дополнительное соглашение в рамках контракта на строительство ЦХОЯТ.