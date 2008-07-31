На Буковине в пострадавших районах спекулируют на резиновых сапогах и еде

15:11, 31 июля 2008
Общество
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Спекулянтов будут ловить мобильные группы

На Буковине выявлены случаи спекуляции при продаже резиновых сапог в Новоселицком районе, где больше всего затоплено сел, а также завышенной стоимости пищевых продуктов в других пострадавших районах края.

Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию распространила сегодня Государственная инспекция контроля за ценами в Черновицкой области.

Так, на пострадавшем от стихии „Калиновском рынке” в Черновцах резиновые сапоги выросли в цене вдвое – до 80 грн. за пару.

По данным Департамента экономики Черновицкого горсовета, для преодоления в области дефицита резиновых сапог, которые крайне необходимы жителям подтопленных районов, на днях черновицкое ООО «Розма» начало выпускать их в две смены. Цены на эту обувь предприятие повышать не собирается. Одна пара сапог в зависимости от фасона стоит 34-42 грн.

В то же время, как сообщила УНИАН начальник Главного финансового управления ОГА, заместитель руководителя областного штаба по ликвидации последствий стихии Елизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК, в Черновицкой области предпринимателей, которые будут спекулировать товарами в пострадавших районах Буковины, будут “ловить мобильные группы”.

По ее словам, в такие мобильные группы будут входить представители Госинспекции по контролю за ценами, правоохранительных органов, налоговики, представители местной власти.

Как отметила Е.ПУШКО-ЦИБУЛЯК, в областной штаб поступают сигналы, что в отдельных пострадавших районах „нечистые на руку дельцы” пытаются продавать продукты по завышенным ценам. Она пообещала, что за каждый такой случай предпринимателей-нарушителей ценовой дисциплины будут привлекать к ответственности, и призвала буковинцев сообщать о таких фактах на «горячий телефон» областного штаба.

Е.ПУШКО-ЦИБУЛЯК отметила, что мобильные группы доберутся до каждого населенного пункта, а там, где разрушены дороги, для их доставки даже будут использовать вертолеты.

Черновицкий городской председатель Николай ФЕДОРУК уже на второй день стихии заявил, что в городе, кроме контрольных мер, с целью недопущения спекуляции продуктами, в первую очередь овощами, фруктами, животноводческой продукцией, будет организован завоз на рынки оптовых партий продуктов из других регионов Украины, созданы льготные условия для таких реализаторов.

 

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