"Вечная весна" Родена продана за рекордные 20,4 миллиона долларов

Имя покупателя не раскрывается, передает Русская служба Би-Би-Си.

Это рекордная сумма для творений Родена - до сих пор самой дорогой работой скульптора считалась бронзовая скульптура "Посланница богов", проданная в феврале этого года за 16,6 млн долларов.

"Вечная весна" исполнена Роденом из монолитного куска мрамора и датируется 1901 годом.

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Считается, что это пятая в серии из десяти известных работ Родена из мрамора на ту же тему. "Вечная весна" была создана скульптором в самый плодотворный период его творчества и первоначально предназначалась для его главного, так и не законченного произведения "Врата ада" - переосмысления Роденом "Божественной комедии" Данте.

"Вечная весна" воплощает сюжет из поэмы Овидия "Фасты": похищение богом западного ветра Зефиром юной богини Флоры. Обнаженный юноша одной рукой опирается за ствол дерева, а другой обнимает стоящую на коленях обнаженную девушку.

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В итоге Роден убрал "Вечную весну" из композиции "Врат ада", так же как и ставшую позднее, вероятно, самой известной его работой скульптуру "Поцелуй".

Предполагается, что сюжет "Вечной весны" показался скульптуру слишком жизнерадостным для трагедии, воплощаемой "Вратами ада".

Однако работа оказалась столь удачной, что позднее было создано несколько ее версий в бронзе и мраморе.