Львовян призывают не посещать городские парки в дни их обработки от клещей

Как сообщает Zaxid.net, в течение нескольких дней в парках будет проводиться акарицидная обработка с целью минимизации укусов клещей.

Так, 11 мая от клещей будут освобождать лесопарк «Погулянка» (11:00 – 16:00), 12 мая – парк «Стрыйский» (11:00 – 16:00), 13 мая –парк им. Папы Римского Иоанна Павла II (Сиховский лес, 11:00 – 16:00), 16 мая – парк «Железная Вода» (11:00 – 16:00), 17 мая – парк «Левандовский» (11:00 – 16:00).

Сегодня с 12:00 и до 17:00 проводилась очистка от клещей парка «Высокий замок».

Общая территория, которая будет охвачена обработкой, составляет почти 60 тысяч квадратных метров.

Чтобы предотвратить возможное негативное воздействие химического препарата на здоровье посетителей парков, коммунальное предприятие «Зеленый Львов» установит предупреждающие таблички, а территории зеленых зон обгородит сигнальными лентами, за которые заходить запрещено.

Обработку будет осуществлять областное коммунальное предприятие «Профилактическая дезинфекция».

Масштабную операцию по уничтожению клещей в львовских парках проводят уже второй год. Однако если в прошлом году коммунальщики обрабатывали только те места, где чаще всего ходят люди, то в этом году они планируют пройтись по зеленым зонам полностью.

Чтобы уничтожить клещей используют яд. «Это «Циперметрин». На 10 литров воды идет 45 миллилитров этого раствора. Это как раз та доза, которая уничтожает всех клещей», ― рассказывает заведующий отдела коммунального предприятия «Профдезинфекция» Владимир Лапунька.

Серьезно отравиться испарениями химикатов, как уверяют экологи, посетители парков не должны. Но головная боль или головокружение возможны, поэтому пока продолжается уничтожение клещей, вход в зеленые зоны закрыт.

Заходить в парки не рекомендуют в течение двух часов после обработки, после - прогулки безопасны.