Вакарчук объявил выговор двум ректорам за фальсификации

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК объявил выговор ректору Запорожского национального университета Сергею ТИМЧЕНКО и ректору Волынского национального университета имени Леси Украинки Игорю КОЦАНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, подчеркнув, что основанием для этого стали неоднократные обращения абитуриентов и общественности по поводу непрозрачности проведения вступительной кампании в этих вузах.

По данным пресс-службы, Министерством образования и науки Украины были осуществлены экстренные проверки, подтвердившие факты нарушения условий приема. В частности, в Волынском национальном университете имени Леси Украинки при оглашении списков лиц, рекомендуемых к зачислению на учебу по образовательно-профессиональной программе подготовки бакалавра направления «Право» за средства государственного бюджета произошла фальсификация информации о количестве баллов абитуриентов из числа выпускников довузовской подготовки.

В ЗНУ, кроме фальсификации списков абитуриентов, не учитывались баллы сертификатов внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.

И.ВАКАРЧУК предупредил ректоров С.ТИМЧЕНКО и И.КОЦАНА о возможности досрочного расторжения контракта с ними, если они допустят в будущем нарушение нормативно-правовых актов по вопросам высшего образования и обязал в трехдневный срок принять меры для устранения выявленных нарушений, провести зачисление в соответствии с условиями приема.

И.ВАКАРЧУК отмечает необходимость сурового соблюдения требований нормативно-правовых актов и обеспечения объективности и открытости проведения вступительной кампании.

Проверки продолжаются в других вузах, сообщили в Минобразования.

Информацию о злоупотреблениях, нарушениях, фактах взяточничества в высших и профессионально-технических учебных заведениях МОН просит сообщать по адресу help@vakarchuk.org или по тел.8 (044) 486-28-49.