В Харькове к Евро-2016 на центральной площади организуют фан-зону

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора департамента спортивных имиджевых проектов и маркетинга Алексея Чубарова.

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По его данным, фан-зона на площади Свободы начнет работать 10 июня - в день старта чемпионата в Франции. Открытие турнира будут транслироваться на большом экране.

По словам представителя оператора фан-зоны Александра Рогачевского, каждый день на площади, помимо трансляции футбольных матчей, можно будет принять участие в различных фестивалях и конкурсах, посмотреть концерты, посетить заведения ресторанов, которые будут здесь размещены.

В частности, в течение месяца гостей фан-зоны ждет урбан-фест, на котором будут представлены уличный спорт, молодежная мода, кулинария, музыка. Также состоятся: фестиваль молодых дизайнеров, День йоги, День молодежи, хэнд-мэйд фестиваль, на котором представят изделия, созданные харьковскими умельцами. Кроме того, на площади Свободы с концертами выступят лучшие музыкальные коллективы, симфонический оркестр, пройдут чемпионаты по кроссфиту и фитнес-бикини и много другого.

Чубаров отметил, что площадь Свободы в эти дни будет усиленно охраняться. На фан-зону нельзя проносить колющие и режущие предметы, стеклотару, при входе посетителей будут проверять.

Фан-зона будет ограждена, и проезд транспорта будет организован по одной стороне площади вдоль гостиницы «Харьков».

Работать фан-зона будет каждый день с 12:00 до конца трансляции матчей чемпионата.

По словам одного из спонсоров мероприятия Сергея Коваленко, харьковская фан-зона 2016 года будет не хуже, чем фан-зона Евро-2012.

«Харьковчан ждет много эмоций. Это будут выступления наших музыкальных, танцевальных коллективов. Мы сделаем все возможное, чтобы зарядить болельщиков, чтобы создать хорошее настроение всем гостям фан-зоны», - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что площадь Свободы будет разделена на три зоны. На одной из них будут транслироваться матчи чемпионата, вторая будет развлекательной, на третьей будут размещены ресторанные заведения Харькова, Киева, Одессы, Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу в 2016 году пройдет во Франции. Первый матч состоится 10 июня между сборными Франции и Румынии. Сборная Украины сыграет со сборной Германии 12 июня.