В харьковской школе поработал "фонтан" с пятиэтажный дом (видео)

Об этом сообщает "Сегодня".

На ролике можно увидеть шокирующий столб воды - около 15 метров, который бьет из здания школы. На фоне 4-этажного дома четко видно, что высота "фонтана" гораздо больше.

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По словам директора школы Людмилы Романовой, где произошел инцидент, во внутреннем дворе учебного заведения произошла авария на участке теплосети.

"Все компетентные коммунальные службы оперативно приехали и перекрыли воду. Никто не пострадал, все занятия в школе как проходили, так и проходят без сбоев в расписании", - пояснила Романова.