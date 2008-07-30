В Ривном под носом у милиции «почистили» два банкомата

Почти 500 тысяч гривень похитили злоумышленники из двух банкоматов, расположенных вблизи городского отдела милиции в городе Ривне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в области, деньги были похищены путем взлома задней стенки банкоматов, которая выходила с тыльной стороны во двор предприятия ОАО «Ривне-стиль» (именно работница этого предприятия и сделала соответствующее заявление в милицию).

Пострадали банкоматы двух банков. Банкоматы были размещены рядом, на углу центральной улицы Соборной и Пушкина (на последней, в 100 метрах, находится городской отдел внутренних дел).

По данным правоохранителей, это уже второй случай ограбления банкоматов в Ривненской области. Несколько недель назад подобное произошло в Дубне, где преступники похитили от 30 до 40 тысяч гривень.

Работники милиции пока еще воздерживаются от комментариев по этому поводу, ссылаясь на необходимость завершения оперативно-розыскных мероприятий. Они замечают, что злоумышленники знали, что эти банкоматы не подключены к сигнализации, и на то время были заправлены наличностью.