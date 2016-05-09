Пограничники предотвратили контрабанду в Россию около 3,5 тысяч утят

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, информацию о подготовке к незаконному перемещению товара заблаговременно получили сотрудники оперативных подразделений пограничного ведомства, поэтому нарушителей уже ожидали. На место сразу были направлены дополнительные наряды.

Около 2.00 дельцов обнаружили вблизи границы на направлении украинского населенного пункта Танюшевка и российского Новая Серебряка. В целом мужчины подготовили для перемещения через госграницу 85 ящиков с утятами. По словам задержанных жителей Луганской области, стоимость их товара составляет 160 тыс. грн.

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Выясняются все обстоятельства преступления и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Утят передали работникам фискальной службы.