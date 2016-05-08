На украинской госгранице накануне праздничных дней значительно вырос пассажиропоток

Накануне праздничных дней пассажиропоток на государственной границе вырос почти на 40 тыс. лиц.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в течение вчерашнего дня государственную границу пересекло почти на 40 тыс. человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Всего через пункты пропуска проследовали 263 тыс. лиц.

Увеличился также и транспортный поток - за сутки пункты пропуска пересекло почти 60 тыс. авто, а это на 4 тыс. больше, чем за предыдущий день.

Госпогранслужба предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить комфортные условия для поездок граждан.

Также напоминается, что во время майских праздников пограничниками обеспечивается упрощенный режим пересечении границы жителями приграничных регионов.

В то же время пограничным ведомством во взаимодействии с другими правоохранительными органами значительно усилены меры безопасности на государственной границе с целью недопущения проникновения под видом мирных граждан террористов и провокаторов, а также провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу.