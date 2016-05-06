На Харьковщине на праздники за порядком будут следить 5 тысяч правоохранителей

Как сообщает objectiv.tv, меры безопасности во время предстоящих праздников обсудили на расширенном заседании оперативного штаба по недопущению правонарушений и провокаций.

Сообщается, что наиболее массовые события в городе ожидаются ткие - возложение цветов на Мемориальном комплексе "Слава", "Высоте Маршала Конева" и в Центральном парке культуры и отдыха.

По данным облуправления полиции, к обеспечению порядка привлечены около 5 тысяч силовиков.

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На заседании круглосуточного оперативного штаба по недопущению провокаций также сообщили, что первомайские праздники в регионе прошли благополучно. Главам администраций и правоохранителям теперь нужно совместно отработать 8 и 9 мая.

Кроме того, в поминальные дни полиция совместно с пограничниками усиленно будет патрулировать пункты пешего пропуска с Российской Федерацией.

В день Победы, 9 мая, правоохранители просят жителей региона не провоцировать конфликты - воздержаться от георгиевских лент.