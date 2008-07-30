Сегодня ночью в Запорожье в многоэтажном жилом доме произошел взрыв неизвестного взрывного устройства.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, информация о происшествии поступила 30 июля в 3.55.

«Сообщение о взрыве поступило от жителей 9-этажного дома по ул. Воронина (Шевченковский р-н Запорожья), где возле входных дверей 5-го подъезда произошел взрыв неизвестного утройства», - сообщили в МЧС, отметив, что в результате происшествия никто не погиб и не получил телесных повреждений.

Эвакуация жильцов также не проводилась.

Согласно официальным данным в результате взрыва незначительно пострадало лишь здание.

«В результате взрыва повреждена торцевая стена, отделяющая входные двери от мусоропровода, вылетели окна в квартирах 5 и 6 подъездов ( с 1 по 9 этаж) и одно окно в доме пососедству. Повреждений строительных конструкций здания не выявлено», - сообщили в МЧС.

Для установления причин и выяснения обстоятельств случившегося создана оперативно-следственная группа.