Первый украинец, который переплыл Ла-Манш, поклялся больше никогда этого не делать

Впервые украинец Игорь Ненько переплыл пролив Ла-манш. Спортсмен преодолел не менее 33 километра. Длительность заплыва 10 часов 30 минут. Заплыв проводился при поддержке украинского национального комитета международной торговой палаты, который и в дальнейшем намеревается поддерживать наших спортсменов. На вопросы УНИАН отвечает Игорь Ненько. Игорь, как возникла идея переплыть пролив Ла-Манш?

Эта идея появилась еще около четырех лет тому назад. Еще в юношеском возрасте я увлекался тем, что каждый день пытался сделать что-то такое, чего не делал вчера. Я с детства занимаюсь плаванием. Много тренировался как энтузиаст марафонского плавания.

Как долго вы готовились к этому заплыву? Более чем полгода. Но до того времени много тренировался, потому что готовился к другим заплывам. Мой тренер – мой старший брат Сергей. Он давал мне полезные советы. Сначала я тренировался в бассейне Киевского политехнического института, затем в Полтаве с моим детским тренером. В открытой воде я закалялся в Ворскле. За месяц до заплыва я поехал в Великобританию и испытал себя в Ла-Манше. Тренировки проходили дважды в день, я плавал не менее двух часов, иногда больше. Нужно было пройти тестовый заплыв – испытание на реакцию организма в холодной воде. Температура воды в Ла-Манше 15–16 градусов. Во время тестового заплыва нужно было плавать 5 часов.

Как вас встречали в Великобритании?

Все было тихо и спокойно. Мы умышленно не рассказывали о цели моего приезда. Если меня ожидал успех, - хорошо, а если нет, – то так бы и осталось. Вероятность успеха была не очень высока. В тот день, когда я стартовал, было еще несколько пловцов, которые пытались переплыть пролив, но не дошли до конца.

Какое впечатление произвел на вас пролив? Мне очень понравился Ла-Манш. Там чистая вода. Вокруг белые скалы, можно увидеть древние английские замки, которым свыше тысячи лет

Я плыл максимально быстро – как только могу. Меня сопровождали лодки. Я смотрел только на лодку, которая была ориентиром, поэтому ничего вокруг не замечал. Правда, меня несколько раз укусила медуза. Еще – были сильные волны, и я наглотался соленой воды. Этого невозможно избежать.

Какая была погода?

Погода в Великобритании очень переменчива. Она может меняться каждые 20–30 минут. Идет дождь, а через 10 минут – солнце, потом ветер. Однако, когда я плыл, погода мне способствовала. Если погода неблагоприятная, то переплыть Ла-Манш почти невозможно: там сильные течения. Когда я переплывал пролив, температура воздуха была приблизительно 20–25 градусов, а воды – 15 градусов. Сильные волны были главной преградой.

Сколько нужно тренироваться, чтобы покорить Ла-Манш?

Все зависит от уровня начальной подготовки. У меня была очень серьезная база, потому что я в школьные годы все время занимался плаванием. Не все те, кто проплывает пролив, занимаются плаванием профессионально. Они просто ставят перед собой цель и начинают тренироваться. Как правило, это занимает около двух лет.

Для тех, кто переплывает Ла-Манш существуют определенные правила. Не запрещается отдохнуть на спине, но это неэффективно, потому что постоянные течения уносят назад. Расслабляться в проливе просто нельзя, необходимо постоянно плыть в полную силу. Нельзя касаться лодки, и людей которые в ней находятся. Заплыв считают оконченным лишь тогда, когда пловец полностью выходит из воды.

Как вас встретили на французском берегу? Первым ко мне подошел гражданин США, который пересек Ла-Манш за день до меня. Он подошел и поздравил меня, а я похвастался ему, что я первый украинец, который переплыл пролив.

В действительности я не ожидал, что заплыв будет настолько тяжелым. Когда я доплыл, то не хотел ни с кем встречаться, а только отдохнуть. Мне до сих пор не верится, что я это сделал. Во время заплыва, обещал себе, что больше никогда этого не буду делать, и может даже больше не буду плавать. Это психологическое состояние, которое проходит со временем. Сейчас мне уже снова хочется плавать.

После трех часов плавания у меня наступил кризис. Я подумал: если мне сейчас так тяжело, то что будет дальше. Но я выдержал, и дальше стало немного легче.

Кто из родных или друзей вас сопровождал? На лодке был мой старший брат. Он очень мне помогал, подбадривал меня. Очень важно во время заплыва, чтобы была сильная поддержка, независимо от того, как плывешь – хорошо или плохо.

Знакомы ли вы с другими пловцами, которые переплыли Ла-Манш? Да. Это шотландец, который в этом году преодолел Ла-Манш восьмой раз. Я сопровождал его на лодке, когда он плыл. Это было очень полезно, потому что я видел, как все происходит. Кроме того, я познакомился с британкой – Королевой Ла-Манша. Еще в юности она поставила себе целью переплывать пролив столько раз, сколько ей лет. В прошлом году она пересекла Ла-Манш в сорок четвертый раз. Есть также титул “Король Ла-Манша.” Им обладает тоже британец, который переплыл пролив тридцать четыре раза. Мне было очень приятно с ними познакомиться. Все эти люди вдохновляют, и ты понимаешь, что хотя бы один раз переплыть Ла-Манш ты сможешь.

Справка. Игорь Ненько занимается водными видами спорта с 8 лет, кандидат в мастера спорта. Побеждал в 12-часовом заплыве в Берне в 2005 году, призер Украины и участник Международного марафонского забега мира в 2003 году.

Записала Ольга Пицишин