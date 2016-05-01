В МВД назвали города, которые отличились 1 мая "массовыми" маршами и митингами

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook.

"По всей стране закончились «массовые» первомайские демонстрации коммуно-левых. Прошли тихо - без эксцессов и шума, с завистью поглядывая на людей с пасхальными корзинками с пасками и в нарядных вышиванках", - написал Аваков.

По его данным, "решительным маршем и митингами отметились наиболее ярко города": Днепропетровск (организатор Союз коммунистов), где было 25 человек под охраной 193 полицейских; Черкассы (организатор КПУ запрещенная) – 30 человек под охраной 50 полицейских; Киев – 30 человек под охраной 60 полицейских и Херсон (организатор Антифашистский комитет) - 48 человек под охраной 40 полицейских.

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Вместе с тем министр в шутку посетовал, что в Харькове не состоялись мероприятия, посвященные 1 мая.

"Харьков-то мой родной, Харьков? Шо, совсем без демонстрации? И клумбу на месте снесенного ленина не полили слезами?.. Куда катится мир?!)" - написал Аваков.