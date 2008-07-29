Украинские пограничники сняли с поезда россиянку с 11 шубами

Донецкие пограничники задержали 57-летнюю жительницу Тюменской области, которая пыталась незаконно ввезти через границу 11 меховых шуб.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, женщина въезжала в Украину транзитным поездом „Кисловодск - Москва”. Во время погранично-таможенного контроля были обнаружены в двух чемоданах 11 шуб, которые пассажирка не задекларировала. Меховую контрабанду изъяли и передали в таможню. Эксперты оценили конфискат почти в 26 тысяч гривен.