Житель Константиновки подорвался на растяжке недалеко от линии разграничения

Как сообщает Константиновское отделение полиции, сообщение о ранении жителя поступило около 12:00.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что около 7 часов утра 40-летний житель Константиновки заступил на смену по охране водоема в селе Новобахмутовка Ясиноватского района. Во время очередного обхода территории он наткнулся на взрывное устройство (растяжку).

Пострадавшему была оказана первая необходимая медицинская помощь.

"Мужчине повезло — он был тепло одет, поэтому осколки не задели жизненно важные органы и кости. Его состояние стабильное", - сказано в сообщении.

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Сейчас проводятся все необходимые срочные следственные действия, выясняются обстоятельства происшествия.

По указанному факту открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

С начала 2015 года в результате подрывов на растяжках, минах и других неизвестных взрывчатых устройствах в Донецкой области погибли 30 мирных жителей, ранено 74 человека. Из 104 человек 40 подорвались на растяжках.