В Черкассах неизвестные разрисовали краской памятник героям АТО

20:04, 29 апреля 2016
Общество
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В Черкассах сегодня ночью неизвестные разрисовали краской памятник героям АТО, установленный на углу улиц Громова и Гетмана Сагайдачного вблизи коммунального предприятия «Черкассыводоканал».

/ vodokanal.ck.ua

Как сообщает пресс-служба предприятия, вандалы зарисовали надпись на памятнике черной краской и нарисовали по бокам свастику.

Кроме того, они пытались украсть вырезанные из дерева фигуры гномов, украшающие территорию перед фасадом «Черкассыводоканала»: попереворачивали их и пытались оттащить.

Сейчас все последствия вандализма устранены силами работников предприятия.

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