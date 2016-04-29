В Черкассах неизвестные разрисовали краской памятник героям АТО

Как сообщает пресс-служба предприятия, вандалы зарисовали надпись на памятнике черной краской и нарисовали по бокам свастику.

Кроме того, они пытались украсть вырезанные из дерева фигуры гномов, украшающие территорию перед фасадом «Черкассыводоканала»: попереворачивали их и пытались оттащить.

Сейчас все последствия вандализма устранены силами работников предприятия.

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