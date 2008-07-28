"Газпром" заплатит за туркменский газ беспроцентными кредитами

Российская газовая монополия "Газпром" согласилась предоставить под ряд проектов в Туркмении беспроцентные кредиты, пишет газета "Коммерсант". Сумма таких займов пока не уточняется.

Соглашение о беспроцентных кредитах было подписано в дополнение к договору, который устанавливает принципы ценообразования на туркменский газ. Пока неизвестно, сколько именно будет "Газпром" платить за среднеазиатский газ, однако "Коммерсант" пишет, что стоимость топлива составит около 225-295 долларов за тысячу кубометров. Это означает, что для Украины газ будет стоить 350-360 долларов за тысячу кубометров, отмечает украинская версия "Коммерсанта".

По данным источника российского издания, принципы ценообразования на туркменский газ предполагают две формулы. Первая формируется из средней цены газ в Европе, на внутреннем рынке Украины и на юге России за последние шесть месяцев. Во второй формуле только две составляющих: оптовые цены на газ в Европе и на Украине.

Соглашение с Туркменией позволит "Газпрому" остаться единственным европейским закупщиком газа в этой среднеазиатской стране. Кроме того, российская монополия значительно увеличит свое влияние на местный рынок, так как "Газпром" примет участие в строительстве новых магистральных газопроводом на востоке Туркмении и поможет увеличить мощность туркменского участка Прикаспийского газопровода.

Среднеазиатские страны еще в начале 2008 года объявили, что перейдут со всеми своими партнерами на европейские цены на газ. Прежде всего это касается "Газпрома", который закупает большую часть топлива из этих республик. Российская монополия перепродает этот газ в Европу, поэтому местные потребители заинтересованы в том, чтобы стоимость газа выросла не слишком значительно.

Лента.ру