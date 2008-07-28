Алексий II: "Украинская церковь горячо желает возвращения раскольников"

Каноническая Украинская православная церковь (Московского патриархата) горячо желает возвращения раскольников, заявил патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.

"Наша Церковь горячо желает того, что те ее чада, которые неразумно ушли на сторону далече, возвратились в дом отчий. Но происходить это должно в соответствии с незыблемыми канонами Церкви", - сказал Алексий Второй в Киеве во дворце "Украина" на торжественном акте по случаю празднования 1020-летия Крещения Руси.

По словам патриарха, только в этом случае можно избежать дальнейших разделений.

Глава Русской православной цервки напомнил, что в 1992 году Украинская церковь получила права самоуправления, по широте сопоставимые с правами автокефалии (независимости), и "успешно выполняет свое служение в сложных условиях становления украинского государства".

Патриарх поблагодарил глав и представителей поместных православных церквей мира, прибывших на торжества по случаю 1020-летия Крещения Руси в Киев, "за проявление православной солидарности".

В то же время Алексий Второй отметил, что "отпавшие от Церкви пытаются использовать малейшую трещину в этой солидарности, чтобы создать видимость поддержки их со стороны той или иной поместной церкви... Все это приносит вред, в первую очередь, самим раскольникам, поскольку вместо покаяния они получают возможность оправдать своей грех", - добавил патриарх.

Глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Владимир поблагодарил патриарха за визит, совместные молитвы и празднование юбилея Крещения Руси и просил его чаще приезжать на Украину, знакомиться с нуждами паствы и делить с ней радость.

В завершение торжественных выступлений во дворце "Украина" патриарху преподнесли большой букет оранжевых роз от премьер-министра страны Юлии Тимошенко, отмечает РИА "Новости".

В настоящее время помимо канонической Украинской православной церкви, возглавляемой митрополитом Владимиром, находящейся в юрисдикции Московского патриархата, в Украине действуют две "раскольнические", по определению российского сайта, организации: Украинская православная церковь (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Обе структуры не признаны ни одной из 15 поместных православных церквей мира, - поясняет российскому читателю журналист, - но пользуются поддержкой со стороны государства, заинтересованного в создании в Украине единой поместной церкви, независимой от Московского патриархата, возможно, в составе Константинопольского.