Назначен начальник харьковской милиции (добавлено фото)

Приказом Министерства внутренних дел Украины генерал-лейтенант милиции Виктор РАЗВАДОВСКИЙ назначен начальником Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей областной милиции.

До этого времени В.РАЗВАДОВСКИЙ исполнял обязанности начальника ГУ МВДУ в Харьковской области.

В.РАЗВАДОВСКИЙ сменил в должности руководителя харьковской милиции Станислава КРЫЖАНОВСКОГО, который был освобожден от должности решением Коллегии МВД Украины в связи с неудовлетворительными результатами служебно-оперативной деятельности в приоритетных сферах.

Справка УНИАН. В.РАЗВАДОВСКИЙ - генерал-лейтенант налоговой милиции, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины III и IV созывов.

Родился в 1959 г. в Житомирской области. В 1989 г. окончил юридический факультет Киевского государственного университета. Работал на различных должностях в системе МВД Украины.