Луганская область выделит 1 млн. грн. областям, пострадавшим от стихии

Луганский облсовет планирует выделить 1 млн. грн. из общего фонда бюджета области на помощь жителям Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областей, которые пострадали от стихийного бедствия 23-27 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение подготовила постоянная комиссия областного совета по вопросам экономического развития, бюджета и финансов.

Кроме того, работники аппаратов Луганской областной государственной администрации и Луганского областного совета перечислили свой однодневный заработок пострадавшим от стихии регионам.

Также Луганская область готова принять 100 детей из пострадавших территорий в оздоровительном лагере "Заря", который находится в Креминском районе.

Кроме того, председатель областной государственной администрации Александр АНТИПОВ и председатель облсовета Валерий ГОЛЕНКО обратились к жителям области, руководителям предприятий, банковских учреждений, трудовых коллективов Луганской области с просьбой принять участие в оказании помощи жителям западных областей Украины, которые пострадали в результате стихии 23-27 июля 2008 года.