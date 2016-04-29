В Харькове пособника "ЛНР" освободили в зале суда по "закону Савченко"

Как сообщает АТН, соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Установлено, что в апреле 2015 года подсудимый приобрел радиостанции и блоки управления на УАЗ-Хантер, которые по заказу боевиков "ЛНР" были доставлены в Алчевск Луганской области.

Также осужденный перечислял деньги на мобильные счета участников террористических организаций, организовывал постаку одежды. Он же подбирал людей для участия в дестабилизации ситуации в Харьковской области, устанавливал пути вввоза на территорию Харьковской области оружие и боеприпасов.

Подсудимый полностью признал свою вину.

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Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года без конфискации имущества по нескольким статья, в частности "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

В то же время суд учел его досудебное содержание под стражей и засчитал его по принципу "год за два" согласно закону, инициированному в свое время Надеждой Савченко, поэтому мужчина был освобожден прямо в зале суда в связи с фактическим отбытием срока наказания.