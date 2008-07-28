Возобновлено движение легкового транспорта через мост на Днестре

С сегодняшнего дня для легкового транспорта открыт проезд через мост в селе Нижнив Тлумацкого района Прикарпатья на автодороге Тернополь – Ивано-Франковск.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Ивано-Франковской области, в связи с тем, что через упомянутый мост в Нижневе закрыто движение грузового транспорта, движение последнего организовано по автодорогам Р-20 «Тязив-Снятин» и Р-24 «Татаров-Каменец-Подольский» через населенные пункты Тлумач, Незвиско, Городенка – в направлении Тернополя.

В целом сообщение между Ивано-Франковском и райцентрами области, а также с выездами из области есть, за исключением отдельных участков.