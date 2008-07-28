Убытки от потери урожая зерновых могут составить от 5 до 7 млрд. грн

Убытки от потерь урожая в этом году могут составить от 5 до 7 млрд. грн. Об этом сообщает издание «Комментарии» в № 28 (134) за 25 июля т.г. со ссылкой на экспертов.

Согласно сообщению, оптимальные агротехнологические сроки летней страды составляют 14–15 дней, и затягивание сроков жатвы на неделю–две приводит к потерям 10–30% урожая. Однако в Украине реальные сроки уборки зерновых в 1,5–2 раза выше, чем на это отведено агротехнологическими нормами. В частности, по данным газеты, хозяйства Крыма и Одесской области еще в июне первыми начали уборку ранних зерновых, но работы продолжаются до сих пор, хотя уже заканчивается июль, то есть жатва захватила 10–15 лишних дней. «Аналогичная ситуация и в других регионах, где работы на два-три дня приостанавливались из-за проливных дождей или затягивались по банальной причине нехватки комбайнов», - говорится в материале газеты. По данным издания, если за минимальный показатель потерь зерна принять 10%, то в цифровом выражении в поле останется порядка 4,5 млн. т зерна (исходя из прогнозируемых объемов зерна 43–48 млн. т). Учитывая, что на сегодня зерно стоит не менее 1 тысячи гривен за тонну, «недобор» аграриев составит около 5 млрд. грн., отмечается в сообщении газеты. В случае если урожай этого года вдвое превысит прошлогодний показатель, то, соответственно, и потери достигнут почти 7 млрд. грн, прогнозирует газета, ведь чем больше урожай — тем больше потерь.

Справка УНИАН. В этом году в Украине ожидается урожай зерновых свыше 40,4 млн. тонн. В 2007 г. урожай составил 29,3 млн. тонн, средняя урожайность - 18,4 ц/га.