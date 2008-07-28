Уровень воды в Днестре у Могилев-Подольского поднялся до 7,58 м

В Винницкой области спасатели Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций проводят эвакуацию населения и ликвидируют последствия подтопления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на сегодняшнее утро, уровень воды в Днестре в районе города Могилев-Подольский выше нормы на 7,58 м (нормальный 1,60 м) - общий 9,18 м, в то время как критическая точка - 8,62 м.

В настоящее время в этом городе подтоплено 13 улиц и 233 жилых дома. Из залитых водой зданий эвакуировано 2 тыс. 635 чел., в том числе 535 детей. Также на территории города подтоплены административные, общественные и частные сооружения: горсовет, райгосадминистрация, городской архив, швейная фабрика, медицинский колледж и другие. В районе же подтоплено 275 жилых дома; затоплено 366 подвалов, 412 приусадебных участков и 258 гектаров сельскохозяйственных угодий, эвакуировано 748 чел., из них 72 ребенка.

В городе Могилев-Подольский в двух школах созданы эвакуационные пункты, рассчитанные на 500 человек каждый, где будут принимать население города для последующей эвакуации в случае необходимости. В настоящее время на ликвидацию чрезвычайной ситуации в город прибыли 210 спасателей и 32 единицы техники МЧС. Они уже эвакуировали из зон затопления 3 тыс. 383 горожан, в том числе 607 детей, во время самостоятельной эвакуации оказана помощь 80 чел.

В Ямпольском районе Винницкой области тоже осложняется ситуация. Уровень воды на отметке 7,30 м (при критическом значении - 5,5 м). Основные усилия МЧС здесь сосредоточены на эвакуации населения и укреплении защитной дамбы на Днестре. Всего из зон подтопления на территории района эвакуировано 464 чел., в том числе 68 детей, которые разместились в соседних населенных пунктах у родственников, которые не попадают в зону затопления. Здесь задействовано 12 аварийно-спасательных бригад, 206 человек личного состава и 57 единиц техники, 90 спасателей, 15 единиц техники и 10 плавсредств.

Как сообщал УНИАН, 27 июля днем на Днестровской ГАЭС в связи с формированием паводка в бассейне реки Днестр и с целью обеспечения проектных режимов работы гидросооружений был начат форсированный сброс воды, из-за чего произошло подтопление населенных пунктов Винницкой области.

В настоящее время в регион для ознакомления с ситуацией отбыла премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.