Кабмин предлагает увеличить ставки сборов с табака, спирта и пива

Правительство одобрило проект закона о внесении изменений и дополнений в государственный бюджет на 2008 год, которые предусматривают увеличение расходов резервного фонда на 1,480 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Мы планируем увеличить расходы на дорожное хозяйство на 755 млн. грн. с целью ликвидации последствий стихийного бедствия в этих областях за счет следующих источников. Первое – у нас есть определенное перевыполнение поступлений в специальный дорожный фонд – 55 млн. грн., и мы полностью их направляем через бюджет на протяжении ближайших месяцев. Это позволит уже со следующей недели кассово финансировать эти расходы. Кроме того, мы планируем увеличить доходы по НДС на 400 млн. грн. Одновременно мы планируем внести изменения в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения», - сказал заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, представляя законопроект на заседании правительства.

Кроме того, предлагается увеличить ставки сборов по подакцизным товарам (табак, спирт, пиво), а также размер государственных гарантий предприятию «Укравтодор» с 0,8 млрд. грн. в действующем законе до 4,3 млрд. грн. на 2008 год. «Эти проекты уже отработаны и находятся в правительстве. Таким образом мы обеспечим до конца года поступление 80 млн. грн. за счет этих источников. В целом бюджет сбалансированный. Мы не затрагиваем никаких других доходов и расходов, которые не связаны с ликвидацией стихийного бедствия», - подчеркнул А.МЯРКОВСКИЙ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО напомнила, что в соответствии с заложенным объемом гарантий предусматривается привлечение кредитов в размере 24,3 млрд. грн. «Эти 24,3 млрд. грн. рассчитывались на три года. Сейчас мы делаем статью и под гарантии этого года открываем кредитные линии. Они спокойно функционируют, и мы «закрываем» развитие дорожного хозяйства и ликвидацию последствий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Между тем, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ предложил предусмотреть в одобренном сегодня законопроекте бюджетную поддержку Львовской железной дороги. По его словам, для восстановления инфраструктуры Львовской железной дороги необходимо 500 млн. грн. «Выделение этих средств «Укрзализныцей» приведет к ее убыточности по итогам года», - пояснил он.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила при доработке одобренного законопроекта изучить этот вопрос дополнительно и принять приемлемое решение.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует созыв в четверг внеочередной сессии Верховной Рады для внесения изменений и дополнений к госбюджету, которые должны урегулировать выделение денег на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил о готовности созвать внеочередную сессию парламента.