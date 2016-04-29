У христиан сегодня Страстная Пятница - самый скорбный день в году

Как сообщает сайт "Православное наследие Украины на Горе Афон", Страстная Пятница посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию Его тела с креста и погребении.

В храмах на утрене зачитывают двенадцать евангельских отрывков, которые в хронологическом порядке повествуют о событиях пятницы. Отдельно читают повествования каждого их четырех евангелистов - Матфея, Иоанна, Луки и Марка. А на великой вечерне о событиях этого дня рассказывает одно продолжительное составное евангелие.

В Страстную Пятницу литургию не служат.

В середине дня во всех храмах совершают чин Выноса Плащаницы, а вечером - чин погребения Плащаницы.

Плащаницей называют плат с изображением Иисуса Христа, лежащим во гробе. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на возвышении, которое символизирует Гроб Господень. Перед Плащаницей положено делать земные поклоны и прикладываться к ней.

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По православной традиции, до выноса Плащаницы верующие ничего не едят, а затем - только хлеб и воду. В этот день нельзя заниматься делами по дому. В этот день не красят пасхальные яйца и не пекут куличи. В Страстную пятницу нельзя веселиться и смеяться, устраивать развлечения.

Завершается утреня Великой субботы крестным ходом с Плащаницей вокруг храма.

Согласно Евангелиям, в пятницу после ареста в Гефсиманском саду Иисуса отвели на допрос в дом первосвященника.

После суда, Понтий Пилат прокуратор иудейский утвердил приговор о казни Христа. Согласно традиции, в честь великого праздника иудейской Пасхи одного из арестованных миловали. Прокуратор в обращении к народу советовал освободить Иисуса, но подкупленные деньгами первосвященников и фарисеев люди кричали: "Распни Его!", а про Варавву: "Отпусти его!". Последние слова Иисуса: "Отче! В руки Твои предаю дух Мой".

В 3 часа по полудню Иисус умер. Господь добровольно принял мучения, что бы искупить грехи всего человечества. Снятое с креста тело Господне, обернули в плащаницу и похоронили в пещере, а вход завалили огромным камнем.